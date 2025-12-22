Khon Kaen Sugar Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Khon Kaen Sugar Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 THB. Im Vorjahresquartal waren -0,020 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,99 Prozent auf 3,57 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,92 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 THB ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,210 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,90 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,44 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

