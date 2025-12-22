22.12.2025 06:31:29

Khon Kaen Sugar Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Khon Kaen Sugar Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 THB. Im Vorjahresquartal waren -0,020 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,99 Prozent auf 3,57 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,92 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 THB ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,210 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,90 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,44 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen