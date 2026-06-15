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15.06.2026 06:31:29
Khon Kaen Sugar Industry legte Quartalsergebnis vor
Khon Kaen Sugar Industry hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 THB erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,06 Prozent auf 4,80 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,90 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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