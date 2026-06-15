Khon Kaen Sugar Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Khon Kaen Sugar Industry hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 THB gegenüber 0,030 THB im Vorjahresquartal.

Khon Kaen Sugar Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,80 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at