22.12.2025 06:31:29
Khon Kaen Sugar Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Khon Kaen Sugar Industry stellte am 19.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Khon Kaen Sugar Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 THB je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,99 Prozent auf 3,57 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,92 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,150 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Khon Kaen Sugar Industry 0,210 THB je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,29 Prozent zurück. Hier wurden 15,90 Milliarden THB gegenüber 16,44 Milliarden THB im Vorjahr generiert.
