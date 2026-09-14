Khon Kaen Sugar Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Khon Kaen Sugar Industry äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,010 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,05 Prozent auf 4,66 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,96 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at