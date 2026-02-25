Khonburi Sugar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Khonburi Sugar hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,49 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,12 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,06 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Khonburi Sugar hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,02 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,73 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,92 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,87 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

