Khonburi Sugar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Khonburi Sugar gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 THB je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,63 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,59 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at