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11.11.2026 06:31:29
Khonburi Sugar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Khonburi Sugar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,14 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Khonburi Sugar -0,070 THB je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,81 Prozent zurück. Hier wurden 2,03 Milliarden THB gegenüber 2,36 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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