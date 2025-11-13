Khonburi Sugar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Khonburi Sugar hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Khonburi Sugar ein EPS von -0,090 THB in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Khonburi Sugar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,36 Milliarden THB im Vergleich zu 2,75 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at