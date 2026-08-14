Khoobsurat öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Khoobsurat hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Khoobsurat 0,030 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 195,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 15,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at