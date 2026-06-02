02.06.2026 06:31:29

Khoobsurat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Khoobsurat hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Khoobsurat ein Ergebnis je Aktie von -0,010 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -45,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 1701,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -2,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Khoobsurat ein EPS von -0,060 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12,65 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Khoobsurat 2,53 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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