Khoobsurat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Khoobsurat äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 271,11 Prozent auf 29,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -17,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at