Khyati Multimedia-Entertainment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Khyati Multimedia-Entertainment veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Khyati Multimedia-Entertainment -0,090 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at