Khyati Multimedia-Entertainment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Khyati Multimedia-Entertainment veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Khyati Multimedia-Entertainment -0,090 INR je Aktie generiert.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
