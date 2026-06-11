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11.06.2026 06:31:29
Khyati Multimedia-Entertainment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Khyati Multimedia-Entertainment hat am 10.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,850 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,10 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 72,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,67 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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