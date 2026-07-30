KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.07.2026 15:36:00
KI-„Gigafactorys“: EU-Kommission startet Ausschreibung
Mit spezialisierten KI-Großrechenzentren soll der erwartete EU-Bedarf an Rechenkapazität in den kommenden Jahren gedeckt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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