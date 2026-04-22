KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
22.04.2026 11:01:00
KI: Künftiger Apple-CEO sieht „nahezu unbegrenztes Potenzial“
Apple stehe kurz davor, „die Welt erneut zu verändern“, so der künftige CEO John Ternus. Die Führungsspitze des Konzerns ist im Umbruch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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