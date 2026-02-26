NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
26.02.2026 12:35:00
KI: Nvidia könnte weiter profitieren, Salesforce verlieren
Ein Kursplus von unglaublichen 1000 Prozent hat der Chipkonzern Nvidia zuletzt hingelegt: Bei Investoren wächst die Sorge, ob die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
