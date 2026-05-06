SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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06.05.2026 14:07:00
KI: SAP kauft Prior Labs und will über eine Milliarde investieren
SAP kauft zu, um seine Position für Business-KI auszubauen. Unter anderem übernimmt man mit Prior Labs einen Spezialisten für Tabellarische Foundation Models.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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