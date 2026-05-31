KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.06.2026 00:10:00
KI: USA verschärfen Exportregeln für Chips nach China
Die US-Regierung schließt ein Schlupfloch beim Export von Hochleistungs-Chips, um Chinas Zugang zu wichtiger Halbleitertechnologie weiter einzuschränken. Diese Lücke war erst durch Präsident Trump entstanden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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