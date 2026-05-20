KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.05.2026 08:14:00
KI-Ära: Laut Verizon mehr Angriffe über Lücken als mit gestohlenen Zugangsdaten
Fast 20 Jahre hat man bei Verizon mehr Cyberangriffe mittels gestohlener Zugangsdaten als solche über Sicherheitslücken gezählt. In der KI-Ära ändert sich das.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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