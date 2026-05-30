KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.05.2026 09:19:00
KI-Agent im Browser: „Let's Build K.I.T.T. With JavaScript“
Mit WebAssembly, WebGPU und anderen modernen Browsertechnologien entsteht in diesem Vortrag auf der enterJS ein KI-Agent, der autonome Entscheidungen trifft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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