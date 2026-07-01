KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.07.2026 16:44:00
KI-Agenten: Bis zu 234 Milliarden US-Dollar Softwareumsatz in Gefahr
Weil Unternehmen zunehmend KI-Agenten einsetzen, wird sich der Markt für Business-Software gewaltig verändern, sagen die Marktforscher von Gartner. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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