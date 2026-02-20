KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
20.02.2026 18:30:00
KI-Agenten: Popularität steigt rasant - trotz mangelnder Sicherheit
KI-Agenten werden immer populärer. Standards zu deren Sicherheits- und Verhaltensweisen fehlen aber nahezu gänzlich. Das zeigt der AI Agent Index 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
