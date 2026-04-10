KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.04.2026 06:11:00
KI-Agenten als Finanzakteure: Die Revolution ist in vollem Gang
KI-Agenten wickeln bereits Transaktionen über Blockchain-Infrastrukturen ab. Die dafür nötigen Protokolle werden Stein für Stein errichtet und die Konsequenzen für Finanzdienstleister sind strukturell tiefgreifender, als die meisten wahrhaben wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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