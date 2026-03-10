Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
10.03.2026 17:29:00
KI-Agenten unter sich: Meta schluckt Moltbook-Plattform
Meta hat das Forum Moltbook übernommen, in dem sich KI-Agenten scheinbar über Menschen austauschten. Die Gründer wechseln in Metas Superintelligence Labs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|563,00
|0,04%
