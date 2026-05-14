Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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14.05.2026 22:01:54
KI-Aktien im Fokus: Cisco streicht Stellen, Chip-Neuling Cerebras trumpft auf
Eine angehobene Jahresprognose und Stellenstreichungen, das Gerücht einer Genehmigung und eine innovative Chip-Architektur. Das alles sorgt an den US-Börsen für Kursgewinne. Letztere sogar für den größten Börsengang des Jahres.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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