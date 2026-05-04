KI als Kurstreiber: Warum die Aktien von Samsung und SK hynix jetzt im Anlegerblick stehen

An der südkoreanischen Börse stehen die Anteilsscheine von Samsung Electronics und SK hynix derzeit im Mittelpunkt.

• Rekordgewinne durch hohe Nachfrage nach KI-Speicherchips• Lieferengpässe treiben Preise und stärken Marktposition• Investitionen und Wettbewerb könnten Dynamik künftig verändern

KI-Boom sorgt für außergewöhnliche Gewinne

Sowohl Samsung als auch SK hynix berichteten von einer außergewöhnlich starken Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026. Bei Samsung wurde ein Großteil des operativen Gewinns durch das Halbleitergeschäft erzielt, das maßgeblich von der hohen Nachfrage nach Chips profitierte. Insgesamt belief sich der operative Gewinn auf 57,2 Billionen Won - etwa achtmal so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Auch SK hynix meldete ein Rekordquartal mit einem operativen Gewinn von rund 37,6 Billionen Won, was mehr als einer Verfünffachung im Jahresvergleich entspricht. Treiber waren insbesondere hochleistungsfähige Speicherlösungen wie HBM, Server-DRAM und eSSDs, die verstärkt im Umfeld von Künstlicher Intelligenz eingesetzt werden.

Engpässe treiben Preise und Perspektiven

Ein zentraler Faktor für die starke Entwicklung beider Unternehmen sind anhaltende Lieferengpässe im Speichermarkt. Bei Samsung liegt das verfügbare Angebot deutlich unter der Nachfrage, die Lücke dürfte sich laut Unternehmensangaben sogar weiter vergrößern. SK hynix berichtet ebenfalls, dass die Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory die Produktionskapazitäten auf Jahre hinaus übersteigt.

Diese Situation sorgt nicht nur für steigende Preise bei DRAM- und NAND-Produkten, sondern auch für strukturelle Veränderungen im Halbleitermarkt: Speicherchips entwickeln sich zunehmend zu einem Engpassfaktor innerhalb der globalen KI-Infrastruktur.

Investitionen und Wettbewerb im Blick

Um von der starken Nachfrage zu profitieren, planen beide Unternehmen Investitionen in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. SK hynix setzt dabei unter anderem auf neue Fertigungstechnologien und arbeitet bereits an der nächsten Generation von HBM-Speichern. Auch Samsung prüft Maßnahmen wie Kapazitätserweiterungen und langfristige Lieferverträge, um die Versorgung zu stabilisieren.

Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb intensiv. Neben Samsung und SK hynix investieren auch andere Anbieter in den Ausbau ihrer Kapazitäten, was das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage mittelfristig verändern könnte.

Marktreaktion: Rückenwind für Tech-Aktien

Die starken Geschäftszahlen sowie positive Impulse aus dem globalen Technologiesektor - unter anderem durch überzeugende Ergebnisse von Apple - sorgen derzeit für Rückenwind bei asiatischen Tech-Aktien.

Am Montag legten die Aktien von SK hynix schlussendlich um 12,52 Prozent auf 1.447.000 Won zu, während Samsung-Titel 5,44 Prozent auf 232.500 Won gewannen. Neben Samsung und SK hynix profitieren auch andere Chipwerte in der Region von der positiven Stimmung. In Hongkong verteuert sich die Chip-Aktie Hua Hong zeitweise um 6,05 Prozent auf 121,00 Hongkong-Dollar, für Semiconductor Manufacturing International (SMIC) geht es um 1,76 Prozent auf 72,15 Hongkong-Dollar nach oben.

Für Anleger ergibt sich damit ein Umfeld, das von hoher Nachfrage, steigenden Preisen und strukturellem Wachstum im KI-Sektor geprägt ist. Gleichzeitig bleiben Faktoren wie Wettbewerb, Kapazitätsausbau und externe Einflüsse entscheidend für die weitere Entwicklung der Branche.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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