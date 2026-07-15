KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.07.2026 09:56:08
KI als persönlicher Finanzberater: Das sind die Folgen
«Wie verändert sich Banking, wenn Kundinnen und Kunden ihre Finanzfragen künftig zuerst ChatGPT statt ihrer Bank stellen?» Diese Frage erläutert IFZ-Professor Andreas Dietrich in einem aktuellen Blog.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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