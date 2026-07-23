KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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23.07.2026 13:58:00
KI-Angriff auf Hugging Face: „Talentierter“ Mensch hätte Wochen gebraucht
Der KI-Angriff auf Hugging Face sorgt weit über die IT-Welt hinaus für Aufregung. Nun gibt es Einblicke in die unmittelbaren Reaktionen bei OpenAI selbst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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