KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 07:16:00
KI-Attacke: Auch Anthropic-Modelle griffen echte Unternehmen an
Nach einem Vorfall bei OpenAI räumt nun auch Anthropic ein, dass eigene KI-Modelle bei Sicherheitstests ungeplant echte Firmensysteme angegriffen haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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