Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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28.09.2026 12:48:00
KI-Aufsichtsbehörde: Die Planung von Google, OpenAI und Anthropic wird konkreter
Die Planungen der KI-Unternehmen Google, Anthropic und OpenAI für eine selbstorganisierte Aufsichtsbehörde werden immer konkreter.
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