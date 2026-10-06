KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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06.10.2026 11:25:00

KI aus Deutschland: Aleph Alpha stellt Open-Weight-Modell Kolibri vor

Nahaufnahme eines Smartphones mit dem weißen Aleph-Alpha-Logo auf schwarzem Display vor unscharfem, blau-orangefarbenem Hintergrund.

Das KI-Modell Kolibri des deutschen Start-ups Aleph Alpha richtet sich an Unternehmen und Behörden, die KI auf eigener Infrastruktur betreiben wollen.

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