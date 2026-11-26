Mit einer neuen KI-Software will das Berliner Technologieunternehmen A11 die Entscheidungsprozesse in Unternehmen beschleunigen und sich gegen etablierte US-Anbieter positionieren.

Lumarc soll als digitales Cockpit Unternehmensentscheidungen beschleunigen

Das Berliner Technologieunternehmen A11 bringt eine neue Software auf den Markt, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) Entscheidungen in Unternehmen beschleunigen soll. Mit dem System "Lumarc" will sich A11 bewusst als europäische Alternative zu umstrittenen US-Anbietern wie dem Datenanalyse-Konzern Palantir positionieren. "Wir entwickeln Lumarc in Europa und für Europa, damit europäische Unternehmen ihre Stärken in messbares Wachstum übersetzen und im internationalen Wettbewerb wieder das Tempo vorgeben", sagte Thuy-Ngan Trinh, Managing Director von A11.

In vielen Betrieben liegen wichtige Informationen verstreut in unterschiedlichen Programmen - etwa in der Buchhaltung, der Produktion oder in E-Mails. Oft erkennen diese Systeme keinen Zusammenhang zwischen einzelnen Ereignissen, so dass Beschäftigte Daten erst mühsam zusammentragen müssen. Lumarc soll diese Dateninseln in Echtzeit verknüpfen und wie ein digitales Cockpit funktionieren: Die Software erkennt Zusammenhänge und erstellt Vorschläge für die nächsten Schritte.

Ein Mensch prüft diese Empfehlungen und gibt sie frei, bevor das Programm sie umsetzt. Jede Entscheidung wird wie in einem Flugschreiber dokumentiert. "Zwischen der Erkenntnis, was getan werden muss, und der Umsetzung vergeht in vielen Unternehmen zu viel Zeit. Mit Lumarc wollen wir diese Lücke schließen", sagte Trinh.

A11 setzt auf Wachstum statt reiner Kostensenkung

Die A11-Managerin betonte, Lumarc solle nicht nur Abläufe effizienter machen, sondern bestehende Ressourcen für mehr Wachstum nutzen - etwa im Vertrieb, indem Kunden gezielt angesprochen und Lieferengpässe bei Empfehlungen berücksichtigt werden. "Unser Ansatz ist nicht, mit weniger Einsatz dasselbe Ergebnis zu erzielen, sondern mit dem, was vorhanden ist, deutlich mehr Wachstum zu schaffen", sagte Trinh.

Über einen Markterfolg der Analyse-Software kann nach Experteneinschätzung aber auch der europäische Ursprung des Systems beitragen. Gegen den übermächtigen US-Konkurrenten Palantir gibt es nämlich wegen der Arbeit für US-Sicherheitsbehörden und das Militär hierzulande teilweise große Vorbehalte. Dies könnte eine Chance für heimische Anbieter eröffnen - zumal sich A11 im ersten Schritt komplett auf die Privatwirtschaft fokussiert und nicht Sicherheitsbehörden oder andere öffentliche Einrichtungen adressiert. Palantir richtet sich allerdings auch gezielt an Unternehmenskunden.

Datenschutz und europäische Infrastruktur als Wettbewerbsvorteil

Um europäischen Datenschutzanforderungen gerecht zu werden, erhält bei A11 jeder Kunde eine eigene, abgetrennte Installation. Diese läuft wahlweise im eigenen Rechenzentrum, bei deutschen Cloud-Anbietern wie IONOS oder völlig ohne Internetverbindung. A11 beschäftigt rund 250 Menschen und richtet sich mit der Software vorrangig an Unternehmen ab einem Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro. Zu den ersten Pilotkunden zählen der Autozulieferer thyssenkrupp Automotive Body Solutions und die IU Internationale Hochschule.

Die Palantir-Aktie gewinnt nachbörslich an der NASDAQ 0,86 Prozent auf 165 US-Dollar.

BERLIN (dpa-AFX)