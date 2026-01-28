KI-Ausgaben belasten: Microsoft-Aktie verliert trotz Umsatzsprung und starken Gewinnen

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 erzielte Microsoft einen Gewinn je Aktie in Höhe von 5,16 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus auf 3,93 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der operative Gewinn zog um rund ein Fünftel auf 38,3 Milliarden Dollar an.

Microsoft hat dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste beim Umsatz erneut kräftig zugelegt. Allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Juni) nicht mehr so hoch aus wie noch im Vierteljahresabschnitt davor. Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 81,27 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Microsoft noch 69,63 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einem kräftigen Umsatzsprung auf 80,31 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz und beim operativen Ergebnis schnitt Microsoft etwas besser ab, als Experten prognostiziert hatten. Allerdings erfüllte das Unternehmen im Cloud-Geschäft lediglich die Erwartungen. Zudem verschreckten die hohen Ausgaben für die Infrastruktur des KI-Geschäfts die Investoren.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Microsoft-Aktie dennoch zeitweise mit einem Abschlag von 5,54 Prozent auf 454,96 US-Dollar.

