Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Quartalsbilanz
|
28.01.2026 22:53:00
KI-Ausgaben belasten: Microsoft-Aktie verliert trotz Umsatzsprung und starken Gewinnen
Microsoft hat dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste beim Umsatz erneut kräftig zugelegt. Allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Juni) nicht mehr so hoch aus wie noch im Vierteljahresabschnitt davor. Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 81,27 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Microsoft noch 69,63 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einem kräftigen Umsatzsprung auf 80,31 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Beim Umsatz und beim operativen Ergebnis schnitt Microsoft etwas besser ab, als Experten prognostiziert hatten. Allerdings erfüllte das Unternehmen im Cloud-Geschäft lediglich die Erwartungen. Zudem verschreckten die hohen Ausgaben für die Infrastruktur des KI-Geschäfts die Investoren.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Microsoft-Aktie dennoch zeitweise mit einem Abschlag von 5,54 Prozent auf 454,96 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at und dpa-AFX
