KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.09.2026 14:40:00
KI-Ausgaben in Deutschland steigen um 50 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro
In Deutschland werden in diesem Jahr fast 30 Milliarden für KI ausgegeben, das sind 50 Prozent mehr als vor einem Jahr. 2027 sollen es noch viel mehr werden.
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