KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.11.2026 20:14:58
KI-Ausverkauf schickt US-Börsen auf Korrekturkurs
Die gute Laune nach dem Rekord-Börsengang von Anthropic ist verflogen. Die Angst vor eine KI-Blase und steigenden Zinsen lastet auf den Märkten. Nasdaq verliert fünf ProzentWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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