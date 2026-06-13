KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.06.2026 10:00:00
KI-Bearbeitung bei Apple und Warnlicht für Brillen - Fotonews der Woche 24/2026
Apple spendiert seiner Fotos-App drei KI-Tools. Meta löscht Gesichtserkennung aus Ray-Ban-Brillen. US-Gesetz fordert Aufnahme-Warnlicht für Smart Glasses.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.06.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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10.06.26