KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
08.01.2026 11:57:16
KI beflügelt Branche: Zahl der Startup-Gründungen klettert auf Rekordwert
In Deutschland werden 2025 so viele Startups gegründet wie noch nie. Neben Künstlicher Intelligenz spielt auch die Wirtschaftsflaute eine Rolle: Viele Menschen machen sich in der Not selbstständig. Berlin hat wieder die Nase vorn, doch den größten Zuwachs verzeichnet ein anderes Bundesland.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!