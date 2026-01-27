Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
27.01.2026 18:27:00
KI bei Versicherungen: Wenn der Tarif aus den 70ern auf Google Gemini trifft
Johannes Rath, Transformations-Vorstand bei Signal Iduna, über praktische KI-Nutzung bei großen Versicherern und die Frage, ob man US-Dienste noch nutzen darf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
