KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.05.2026 17:00:00
KI beweist: Mathematiker lagen falsch
Eine OpenAI-KI hat die Mathematik einen Schritt näher an die Lösung eines berühmten Erdős-Problems gebracht. Seit 80 Jahren hingen die Forscher hier fest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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