KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.05.2026 17:28:00
KI-Bilder im Urheberrecht: Wann Prompting schützt und warum Kopieren erlaubt ist
Das Oberlandesgericht Düsseldorf setzt enge Grenzen beim Schutz von KI-Kunst, erleichtert aber das motivische Nachbauen von Fotografien mithilfe von Software.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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