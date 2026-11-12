KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.11.2026 13:18:52
KI-Blase und Büro-Leerstand: Bundesbank-Vorstand warnt vor toxischer Mischung für Banken
An den Aktienmärkten bestehen nach wie vor Zweifel, ob sich die KI-Träume bewahrheiten. Allerdings sehen auch weitere Wirtschafts-Indikatoren nicht gut aus, beklagte Bundesbank-Vorstand Theurer. Banken müssten sich auf Kreditausfälle einstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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