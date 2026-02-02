KI HOLDINGS Aktie

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

02.02.2026 12:40:00

KI-Boom: Schlecht für Apple durch die Hintertür?

Bislang macht Apple mit Smartphones traditionell die höchsten Gewinne der Branche. Doch der Run auf Chips und RAM durch die KI-Branche könnte das tangieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD

Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 217,35 -0,84% Apple Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.