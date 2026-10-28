KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.10.2026 23:01:08
KI-Boom gibt Rückenwind: Microsoft legt makellose Zahlen vor
Microsoft hat gute Nachrichten für die Aktionäre: Umsatz und Ergebnis fielen im letzten Quartal höher aus als erwartet. Nachbörslich legt die Aktie deutlich zu, hält der Trend an, könnte der Kurs auf ein Rekordhoch steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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