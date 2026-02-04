Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
04.02.2026 10:27:00
KI-Boom hilft Infineon durch schwache Märkte, Kauf eines Teils von ams Osram
Während andere Geschäftsteile schwächeln, will Infineon eine zusätzliche halbe Milliarde in den Boombereich stecken. Derschwache Dollar drückt aufs Geschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Infineon AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK

