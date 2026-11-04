KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.11.2026 13:57:00
KI-Boom in den USA: Auch alte Flugzeugtriebwerke sollen jetzt Strom liefern
In den USA werden mit enormer Geschwindigkeit KI-Rechenzentren aus dem Boden gestampft. Bei der Stromversorgung werden die Verantwortlichen immer kreativer.
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