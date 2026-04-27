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KI-Boom 27.04.2026 13:26:00

KI-Boom nach Intel-Zahlen: Aktien von SK hynix und TSMC auf Rekordkurs - Chancen und Risiken für Investoren

KI-Boom nach Intel-Zahlen: Aktien von SK hynix und TSMC auf Rekordkurs - Chancen und Risiken für Investoren

Die starke Quartalsbilanz von Intel entfacht eine neue Dynamik im Halbleitersektor. In Asien springen Chipwerte auf Rekordstände. Doch die Frage verschiebt sich: Einstieg oder Übertreibung?

• Intel-Zahlen lösen globale Tech-Rally aus - KI-Nachfrage bleibt zentraler Treiber
• SK hynix, Samsung und TSMC markieren neue Hochs und nähern sich Schlüsselmarken
• Dynamik trotzt geopolitischen Risiken - doch Bewertungsspannung steigt

Tech-Rally schwappt nach Asien über

Die überraschend starken Quartalszahlen von Intel wirken wie ein Katalysator für den gesamten Sektor. Im Sog der Zahlen steigen Technologiewerte weltweit, besonders in Asien. Getrieben durch die Tech-Rally klettern die Indizes in Japan und Südkorea auf neue Rekordstände.

Ein zentraler Treiber bleibt die KI-Dynamik. "Die gute Nachricht für Asien ist, dass der KI-Ausbau weltweit sehr stark bleibt und sich zu beschleunigen scheint", erklärt MUFG-Analyst Michael Wan laut Dow Jones Newswires. Bemerkenswert: Selbst geopolitische Spannungen im Nahen Osten können die Rally aktuell nicht bremsen - ein klares Signal für die Dominanz des Tech-Narrativs.

SK hynix setzt sich an die Spitze

Besonders stark präsentiert sich SK hynix. Die Aktie stieg letztlich um 5,32 Prozent auf 1.287.000 Won, nachdem sie im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch bei 1.317.000 Won markierte. Seit Jahresbeginn ergibt sich ein Plus von 98,46 Prozent.

Laut Reuters wird die Bewegung direkt mit den Intel-Zahlen verknüpft: Die Ergebnisse hätten "die Erwartungen an die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz neu entfacht". Als zentraler Zulieferer im KI-Ökosystem profitiert SK hynix überproportional - ein klassischer Hebel auf das Thema Speicherchips für KI-Anwendungen.

Auch Konkurrent Samsung Electronics legt zu, hinkt im Vergleich zu SK hynix allerdings hinterher: Im Heimathandel gewannen die Papiere schließlich 1,37 Prozent auf 222.500 Won. Die relative Schwäche ist jedoch erklärbar: Laut Reuters belasten vor allem potenzielle Arbeitskonflikte im Mai die kurzfristige Perspektive.

TSMC profitiert als globaler Taktgeber

Als weltweit führender Chip-Hersteller bleibt TSMC der strukturelle Profiteur der KI-Investitionswelle. Die Nachfrage nach High-End-Chips für Rechenzentren und KI-Anwendungen läuft direkt über die Fertigungskapazitäten des Konzerns. Entsprechend legten die Papiere zum Wochenstart um 3,66 Prozent zu auf 2.265,00 Neue Taiwan-Dollar. Zuvor erreichte TSMC im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch bei 2.230,00 Neue Taiwan-Dollar.

Rally mit Fundament: Was Anleger jetzt tun können

Die aktuelle Dynamik dürfte zumindest teilweise durch den anhaltenden KI-Boom getragen sein, auch wenn ein Teil der Bewertung zunehmend auf Erwartungen und weniger auf bereits realisierte Ergebnisse zurückzuführen sein könnte. Mit weiter steigenden Kursen erhöhen sich zugleich die Opportunitätskosten des Abwartens.

Wer bislang nicht im Sektor positioniert ist, könnte daher Gefahr laufen, eine strukturelle Aufwärtsbewegung zu verpassen - das Zeitfenster für einen Einstieg dürfte sich entsprechend verkleinern.

Für bereits investierte Marktteilnehmer zeichnet sich ein etwas stabileres Bild ab: Die Kombination aus anhaltender Nachfrage, starkem Momentum und der dominierenden KI-Story könnte gegen vorschnelle Gewinnmitnahmen sprechen. Solange dieses Narrativ trägt, könnte es sinnvoll erscheinen, bestehende Positionen vorerst weiter laufen zu lassen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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