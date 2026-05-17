KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.05.2026 15:43:00
KI-Boom reicht nicht: Kalifornien plant Digitalsteuer für Cloud-Software
Gouverneur Newsom will das Haushaltsplus absichern und nimmt Tech-Riesen wie Microsoft, Salesforce und die KI-Branche mit einer neuen Digitalabgabe ins Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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