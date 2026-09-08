KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.09.2026 09:26:09
KI-Boom sorgt für Nachfrage: Chinas Exporte legen zu - Handelsüberschuss nähert sich Billionen-Marke
Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt liefert im August deutlich mehr Waren in die Welt. Vor allem Batterien und Solarzellen sind gefragt. Zugleich kauft China wieder mehr ein. Die Binnennachfrage lahmt derweil aber.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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