Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.10.2025 09:03:38
KI-Boom: Speicherchiphersteller Hynix hat bereits alle Chips für 2026 verkauft
ICHEON (dpa-AFX) - Der südkoreanische Chiphersteller SK hynix profitiert weiter vom KI-Boom und hat im dritten Quartal einen Umsatz und Gewinnsprung verzeichnet. Eine Abschwächung sieht der Konzern kurzfristig nicht: Das gesamte Speicherchip-Sortiment für 2026 sei bereits ausverkauft, teilte SK Hynix am Mittwoch in Icheon mit. Der führende Lieferant von Speichermodulen mit hoher Bandbreite für den US-Konzern NVIDIA plant, im nächsten Jahr deutlich mehr Geld in den Kapazitätsausbau zu investieren und die Produktion angesichts der beispiellosen Investitionen von Branchenführern wie OpenAI und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) zu steigern.
SK Hynix wird den Angaben zufolge in diesem Quartal mit der Lieferung von Komponenten der nächsten Generation an Kunden beginnen und 2026 den vollständigen Vertrieb aufnehmen.
Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn des Unternehmens im Jahresvergleich um 62 Prozent auf einen Rekordwert von 11,38 Billionen Won (rund 6,8 Mrd Euro). Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Wachstum knapp ein Viertel. Das war etwas mehr als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um fast 40 Prozent auf 24,45 Billionen Won zu, im Vergleich zu den drei Monaten zuvor belief sich das Wachstum auf zehn Prozent.
Die speziellen KI-fähigen Chips seien seit 2023 stetig ausverkauft, das Angebot werde auch 2027 knapp bleiben, sagten Führungskräfte von SK Hynix in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen.
Die Aktie legte in Seoul um 5 Prozent zu. In diesem Jahr hat sich der Wert der Papiere in etwa verdreifacht./nas/mis/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|650,00
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas fester, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.